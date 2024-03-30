Михаила Галустяна восхитил героический парень из Белгорода: "Я не мог оторвать глаз"

Михаил Галустян похвалил молодого человека из Белгорода за героическое поведение.
Комик опубликовал в своём Инстаграм* видео, на котором некий парень перемещается по опустевшему из-за угрозы обстрелов Белгороду на велосипеде и заявляет, что что страх не заставит его прятаться. Перень играет на органе, несмотря на непростую обстановку в городе.
"Я увидел это видео в сети и мне очень сильно захотелось поделиться им с моими подписчиками. Видео довольно-таки длинное по современным меркам. Но, я не мог оторвать глаз от экрана", — написал Михиал под видео.
Галустян попросил подписчиков передать привет бесстрашному парню, если они его знают.
Интернет-пользователи рассказали, кто этот герой на видео.
"Это Тимур Халиуллин. Прекрасный человек и музыкант! Вся Курская и Белгородская публика восхищается его талантом!" — объяснили юмористу фоллеверы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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