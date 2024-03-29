Как в новом выпуске шоу "Голос" почтили жертв трагедии в "Крокусе"

Яна Чурикова выступила с обращением по поводу теракта в новом выпуске "Голоса"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая музыкальной телепередачи "Голос" Яна Чурикова начала свежий выпуск программы с обращения, в котором почтила память жертв теракта в "Крокус Сити Холле".

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

Она отметила, что со дня трагических событий прошла ровно неделя, и команда Первого канала выражает соболезнования семьям погибших. Также на сцене выступила певица Полина Гагарина с песней "Журавли", которая вошла в новый альбом "Голос мой услышь", записанный специально в память о жертвах трагедии.

Помимо Полины Гагариной в записи альбома популярных песен оперного певца Муслима Магомаева приняли участие такие исполнители как Баста, группа Любэ, Валерия и другие. Все средства от прослушиваний пластинки отправляются на помощь пострадавшим в теракте.

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