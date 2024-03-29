Стало известно, зачем молодая жена Цекало удалила все совместные фото с шоуменом из соцсетей

Супруга Александра Цекало рассказала, что удалила все фото с шоуменом из-за приватности

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга продюсера и шоумена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин в беседе с Super рассказала о причинах, по которым удалила все совместные фото с мужем из соцсетей. По ее словам, они не хотят публичности.

Фото: youtube.com by канал Яндекс.Кью is licensed under public domain

Сам Цекало не ведет никаких соцсетей, но его жена активно развивает блог и практически ежедневно делится с многочисленной армией поклонников контентом из собственной жизни. Однако не так давно на ее странице оказались удалены все совместные фотографии с супругом.

"Мы просто хотим иметь более приватную жизнь", — рассказала художница.

Александр Цекало женился на Дарине Эрвин в 2019 году после чего покинул Россию и переехал в США. Однако зарабатывать он продолжает в РФ, где является совладельцем пяти компаний.

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