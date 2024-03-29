Алена Апина впервые рассказала, почему ее выгнали из группы "Комбинация"

Известная певица Алена Апина рассказала, что ее уволили из популярной женской поп-группы "Комбинация" из-за профнепригодности. Об этом пишет "Вокруг ТВ".
Она рассказала, что совершенно не умела танцевать и красиво двигаться на сцене, так как большую часть жизни просидела за пианино и не посещала дискотеки.
Алена Апина отмечает, что по молодости такое отношение к ней ее задевало, но сейчас она считает, что претензии руководства коллектива были обоснованы.
Артистка рассказала и о том, что часто слышала из-за кулис мужской смех — звукорежиссёры не могли сдержать эмоций, смотря на ее нелепые телодвижения во время выступлений.
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