Алена Апина впервые рассказала, почему ее выгнали из группы "Комбинация"

Известная певица Алена Апина рассказала, что ее уволили из популярной женской поп-группы "Комбинация" из-за профнепригодности. Об этом пишет "Вокруг ТВ".

Фото: youtube.com by канал Между нами is licensed under public domain