Алена Апина впервые рассказала, почему ее выгнали из группы "Комбинация"

Алена Апина покинула группу "Комбинация" из-за профнепригодности

Известная певица Алена Апина рассказала, что ее уволили из популярной женской поп-группы "Комбинация" из-за профнепригодности. Об этом пишет "Вокруг ТВ".

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Она рассказала, что совершенно не умела танцевать и красиво двигаться на сцене, так как большую часть жизни просидела за пианино и не посещала дискотеки.

Алена Апина отмечает, что по молодости такое отношение к ней ее задевало, но сейчас она считает, что претензии руководства коллектива были обоснованы.

Артистка рассказала и о том, что часто слышала из-за кулис мужской смех — звукорежиссёры не могли сдержать эмоций, смотря на ее нелепые телодвижения во время выступлений.

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