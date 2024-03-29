АктёрПавел Деревянко оправдался за запоздалую реакцию на теракт в "Крокус Сити Холле"

Актёр Павел Деревянко спустя 7 дней публично высказался об атаке террористов на концертный зал "Крокус Сити Холл".
Павел Деревянко опубликовал в Инстаграм* траурную фотографию и высказался о теракте в "Крокусе".
Звезда сериала "Домашний арест" объяснил, что все дни находился в шоковом состоянии.
"Царствие небесное каждому погибшему", — написал актёр в социальных сетях.
Деревянко пожаловался на заблокированный аккаунт. Именно этот фактор, по словам артиста, помешал ему раньше отреагировать на известие о трагедии.
Ранее певица Алла Пугачёва объяснила, почему не спешила публично выражать скорбь.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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