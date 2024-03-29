АктёрПавел Деревянко оправдался за запоздалую реакцию на теракт в "Крокус Сити Холле"

Павел Деревянко объяснил, почему с опозданием отреагировал на теракт в "Крокусе"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Деревянко спустя 7 дней публично высказался об атаке террористов на концертный зал "Крокус Сити Холл".

Фото: Инстаграм Павла Деревянко

Павел Деревянко опубликовал в Инстаграм* траурную фотографию и высказался о теракте в "Крокусе".

Звезда сериала "Домашний арест" объяснил, что все дни находился в шоковом состоянии.

"Царствие небесное каждому погибшему", — написал актёр в социальных сетях.

Деревянко пожаловался на заблокированный аккаунт. Именно этот фактор, по словам артиста, помешал ему раньше отреагировать на известие о трагедии.

Ранее певица Алла Пугачёва объяснила, почему не спешила публично выражать скорбь.

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