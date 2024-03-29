Собчак высказалась про иноагентсво Аллы Пугачевой

Собчак не верит в возможность признания Пугачевой иноагентом

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала на новость о возможном признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Она уверена, что такое решение будет большой ошибкой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Собчак напомнила, что народная артистка СССР остается крупной и масштабной фигурой.

"И никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала. Не то, чтобы все остальные этого достойны, но все-таки там были хоть какие-то политические заявления и высказывания", — заявила телеведущая.

Общественный деятель Виталий Бородин в своем канале сообщил, что Генпрокуратура после его обращения направила соответствующий запрос в Минюст РФ. Чуть позднее появилась информация, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом 12 апреля, незадолго до ее 75-летия.

Ранее стало известно о потерях группы "Пикник" при теракте.