Сын Ирины Дубцовой рассекретил свой роман с чемпионкой по спортивным танцам Тоней Худяковой

Сын певицы Ирины Дубцовой Артём Черницын показал жаркий контент из Дубая в компании чемпионки по спортивным танцам Тоней Худяковой.
Наледник Ирины Дубцовой похвастался своей красивой девушкой Тоней Худяковой. Артём опубликовал в социальных сетях танец с 17-летней возлюбленной на морском побережье.
Худякова известна тем, что является наследницей одного из известных клипмейкеров и чемпионкой по спортивным танцам.
"Моя девушка", — пописал Черницын под совместным снимком с Антониной.
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