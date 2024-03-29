Сын Ирины Дубцовой рассекретил свой роман с чемпионкой по спортивным танцам Тоней Худяковой

Сын певицы Ирины Дубцовой рассказал о своих отношениях с 17-летней Тоней Худяковой

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Сын певицы Ирины Дубцовой Артём Черницын показал жаркий контент из Дубая в компании чемпионки по спортивным танцам Тоней Худяковой.

Фото: Инстаграм Артём Черинцына

Наледник Ирины Дубцовой похвастался своей красивой девушкой Тоней Худяковой. Артём опубликовал в социальных сетях танец с 17-летней возлюбленной на морском побережье.

Худякова известна тем, что является наследницей одного из известных клипмейкеров и чемпионкой по спортивным танцам.

"Моя девушка", — пописал Черницын под совместным снимком с Антониной.

Ранее Ирина Дубцова объяснила, что не страдает лишним весом, в килограммы ей прибавляет камера.