Светлаков объяснил, почему считает Урганта особенным

Сергей Светлаков считает Ивана Урганта близким другом, изменившим его жизнь

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер и шоумен Сергей Светлаков в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец назвал артиста Ивана Урганта и комика Гарика Мартиросяна своими лучшими друзьями.

Фото: youtube.com by канал Михаил Ширвиндт is licensed under public domain

По его словам, именно эти люди, с которыми он и по сей день поддерживает общение, когда-то серьезно изменили его жизнь.

"Помимо человеческих качеств и творческих они просто меняли меня и мою жизнь", — добавил актер.

Светлаков считает обидной ситуацию, в которой оказался Иван Ургант. Он уверен, что люди просто не разобрались в публикациях шоумена и его посыле.

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