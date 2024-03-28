Светлаков объяснил, почему считает Урганта особенным

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Сергей Светлаков считает Ивана Урганта близким другом, изменившим его жизнь

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Шоу-бизнес

Российский актер и шоумен Сергей Светлаков в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец назвал артиста Ивана Урганта и комика Гарика Мартиросяна своими лучшими друзьями.

Сергей Светлаков считает Ивана Урганта близким другом, изменившим его жизнь
Фото: youtube.com by канал Михаил Ширвиндт is licensed under public domain

По его словам, именно эти люди, с которыми он и по сей день поддерживает общение, когда-то серьезно изменили его жизнь.

"Помимо человеческих качеств и творческих они просто меняли меня и мою жизнь", — добавил актер.

Светлаков считает обидной ситуацию, в которой оказался Иван Ургант. Он уверен, что люди просто не разобрались в публикациях шоумена и его посыле.

Ранее супруга шеф-повара Константина Ивлева упала на лестнице с ребенком на руках.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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