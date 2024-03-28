Светлаков объяснил, почему считает Урганта особенным

Российский актер и шоумен Сергей Светлаков в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец назвал артиста Ивана Урганта и комика Гарика Мартиросяна своими лучшими друзьями.
По его словам, именно эти люди, с которыми он и по сей день поддерживает общение, когда-то серьезно изменили его жизнь.
"Помимо человеческих качеств и творческих они просто меняли меня и мою жизнь", — добавил актер.
Светлаков считает обидной ситуацию, в которой оказался Иван Ургант. Он уверен, что люди просто не разобрались в публикациях шоумена и его посыле.
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