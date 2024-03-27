Александр Ревва ответил на слухе об эмиграции: "Следили за моей семьёй"

Александр Ревва опроверг информацию об эмиграции

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва заявил, что его нельзя называть артистом, который вернулся в Россию из-за границы.

Фото: Инстаграм Александра Реввы

Певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, заверил, что не уезжал из России. Он призвал оставить его и его семью в покое и отметил, что он останется в РФ с женой и дочерьми.

Ревва пожаловался на слежку за его домом.

"Я знаю, что какое-то время следили за моей семьей, моим домом, выставляли всё это наружу. И очень хочу, чтобы не трогали нас. Никуда мы не собирались уезжать и мы здесь", — объяснил шоумен.

Ранее Александр Ревва высказался о теракте в "Крокус Сити Холле".