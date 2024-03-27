"За человека теперь не считаю": Малиновская высказалась о Пугачёвой

Малиновская прокомментировала новость о признании Пугачёвой иноагентом

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Согласно информации, подтвержденной главой ФПБК Виталием Бородиным, Минюст уже занимается вопросом возможного признания Аллы Пугачевой иностранным агентом по решению Генпрокуратуры.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Публично на эту новость отреагировала знаменитость Маша Малиновская, которая выразила радость по поводу такого развития событий, критикуя Пугачеву за отсутствие слов поддержки жертвам терактов.

"Женщина, которая так оскотинилась, что ни словом не обмолвилась о теракте в Крокусе и не нашла слов поддержки жертвам бесчеловечного, жестокого массового убийства в концертном зале, в котором она сама не раз выступала, мной теперь человеком не считается!" — написала Малиновская в личном блоге.

В то время как певица готовится к своему юбилейному концерту, в котором она отметит свое 75-летие 15 апреля.