"За человека теперь не считаю": Малиновская высказалась о Пугачёвой

Согласно информации, подтвержденной главой ФПБК Виталием Бородиным, Минюст уже занимается вопросом возможного признания Аллы Пугачевой иностранным агентом по решению Генпрокуратуры.
Публично на эту новость отреагировала знаменитость Маша Малиновская, которая выразила радость по поводу такого развития событий, критикуя Пугачеву за отсутствие слов поддержки жертвам терактов.
"Женщина, которая так оскотинилась, что ни словом не обмолвилась о теракте в Крокусе и не нашла слов поддержки жертвам бесчеловечного, жестокого массового убийства в концертном зале, в котором она сама не раз выступала, мной теперь человеком не считается!" — написала Малиновская в личном блоге.
В то время как певица готовится к своему юбилейному концерту, в котором она отметит свое 75-летие 15 апреля.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.