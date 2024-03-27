"Ходили по коридорам и везде". Ставший участником стрельбы в "Крокусе" шоумен Светлаков рассказал, как вели себя террористы

Светлаков: террористы в "Крокусе" вели себя очень профессионально

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Террористы, устроившие стрельбу и пожар в подмосковном "Крокусе", действовали очень профессионально, заявил бывший участник шоу "Уральские пельмени", шоумен Сергей Светлаков в интервью на Youtube-канале российского блогера Надежде Стрелец.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

22 марта Светлаков находился в "Крокусе Сити Холле" и стал непосредственным участником трагических событий.

«Ходили по коридорам там и везде. Как я понимаю, они вообще достаточно профессионально действовали», — рассказал шоумен о том, как вели себя террористы.

Актер добавил, что часть нападавших находилась в коридоре, где был поток людей, другие загоняли жертв в угол.

По словам Светлакова, многим из переживших теракт нужны психологи. Так, после случившегося он беспокоится за свою племянницу, которая была вместе с ним в "Крокусе" во время теракта. Девушка выросла совсем в другое время и не привыкла к подобным потрясениям, пояснил шоумен.

Ранее Светлаков признался, что во время теракта уже попрощался с жизнью.