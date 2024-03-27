У иноагентов закончились деньги на чужбине: фронтмен группы "Би-2" признался в финансовых трудностях после эмиграции из России

Фронтмен группы "Би-2" рассказал о финансовых трудностях после эмиграции

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фронтмен группы "Би-2", Лева* (Егор Бортник), который был признан в России иноагентом, признался в финансовых затруднениях, связанных с эмиграцией из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В интервью YouTube-каналу издания DW на русском он поделился, что коллектив остро нуждается в деньгах, однако утверждает, что они не на грани банкротства.

Группа провела гастрольный тур по Европе и США, чтобы изучить музыкальную индустрию за рубежом, разрабатывая карту с местами, где им разрешено проводить концерты. Напомним, что участников группы "Би-2" ранее задержали в Таиланде и затем депортировали в Израиль.

* — признан иностранным агентом.