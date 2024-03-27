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У иноагентов закончились деньги на чужбине: фронтмен группы "Би-2" признался в финансовых трудностях после эмиграции из России

Фронтмен группы "Би-2" рассказал о финансовых трудностях после эмиграции

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Шоу-бизнес

Фронтмен группы "Би-2", Лева* (Егор Бортник), который был признан в России иноагентом, признался в финансовых затруднениях, связанных с эмиграцией из России.

Фронтмен группы "Би-2" рассказал о финансовых трудностях после эмиграции
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В интервью YouTube-каналу издания DW на русском он поделился, что коллектив остро нуждается в деньгах, однако утверждает, что они не на грани банкротства.

Группа провела гастрольный тур по Европе и США, чтобы изучить музыкальную индустрию за рубежом, разрабатывая карту с местами, где им разрешено проводить концерты. Напомним, что участников группы "Би-2" ранее задержали в Таиланде и затем депортировали в Израиль.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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