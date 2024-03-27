Лолита Милявская заверила, что не обижается на Настю Ивлееву

Лолита Милявская заверила, что не держит обиды на Настю Ивлееву из-за "голой вечеринки".
Певица Лолита Милявская объяснила, что продолжает общаться с блогером Настей Ивлеевой, несмотря на скандал, связанный с проведением "голой вечеринки". Она отметила, что не прервала общение и с Ксенией Собчак.
"Никаких обид на Настю у меня нет, она была лицом вечеринки — и даже не организатором", — объяснила Лолита "Миру новостей".
Ранее Лолита Милявская пожаловалась на то, что уже несколько месяцев не платит зарплату своим музыкантам.
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