Лолита Милявская заверила, что не обижается на Настю Ивлееву

Певица Лолита Милявская заступилась за блогера Настю Ивлееву: она была лицом вечеринки

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская заверила, что не держит обиды на Настю Ивлееву из-за "голой вечеринки".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Певица Лолита Милявская объяснила, что продолжает общаться с блогером Настей Ивлеевой, несмотря на скандал, связанный с проведением "голой вечеринки". Она отметила, что не прервала общение и с Ксенией Собчак.

"Никаких обид на Настю у меня нет, она была лицом вечеринки — и даже не организатором", — объяснила Лолита "Миру новостей".

Ранее Лолита Милявская пожаловалась на то, что уже несколько месяцев не платит зарплату своим музыкантам.