Кащей на свободе: Кологривый вышел из спецприёмника

Актёр Никита Кологривый вышел на свободу после ареста

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый, известный по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", был освобожден после отбытия административного ареста за инцидент в баре Новосибирска. Он отказался от комментариев по этому поводу.

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Напомним, что в ночь с 18 на 19 марта он устроил дебош, применяя физическое воздействие на работников заведения. Суд вынес решение о семидневном административном аресте 21 марта.