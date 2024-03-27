Кащей на свободе: Кологривый вышел из спецприёмника

Актёр Никита Кологривый, известный по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", был освобожден после отбытия административного ареста за инцидент в баре Новосибирска. Он отказался от комментариев по этому поводу.
Напомним, что в ночь с 18 на 19 марта он устроил дебош, применяя физическое воздействие на работников заведения. Суд вынес решение о семидневном административном аресте 21 марта.
ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.