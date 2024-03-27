Алла Пугачева готовит премьеру новой песни в дуэте с малоизвестным певцом к своему 75-летию

Певица Алла Пугачёва записала новую музыкальную композицию в дуэте с неизвестным исполнителем.
Как сообщает издание "Газета.ru", народная артистка СССР готовит премьеру песни к своему 75-летию. Юбилей Примадонна отметит 15 апреля.
Композицию Пугачёва исполнит в дуэте с некой восходящей звездой мужского пола. Об этом рассказал друг певицы. Он объяснил, что песня будет посвещана разлуке.
Промоутер Сергей Лавров уверен, что песня была записана на коммерческой основе. Алла Пугачёва недавно выпустила свой новый альбом "Постскриптум". Отдельно звезда презентовала песню "Не беспокойся за меня".
Ране глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иноагентом.
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