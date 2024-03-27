Алла Пугачева готовит премьеру новой песни в дуэте с малоизвестным певцом к своему 75-летию

Алла Пугачева выпустит совместную песню с восходящей звездой к своему 75-летнему юбилею

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва записала новую музыкальную композицию в дуэте с неизвестным исполнителем.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Как сообщает издание "Газета.ru", народная артистка СССР готовит премьеру песни к своему 75-летию. Юбилей Примадонна отметит 15 апреля.

Композицию Пугачёва исполнит в дуэте с некой восходящей звездой мужского пола. Об этом рассказал друг певицы. Он объяснил, что песня будет посвещана разлуке.

Промоутер Сергей Лавров уверен, что песня была записана на коммерческой основе. Алла Пугачёва недавно выпустила свой новый альбом "Постскриптум". Отдельно звезда презентовала песню "Не беспокойся за меня".

Ране глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, что началась процедура признания Аллы Пугачёвой иноагентом.