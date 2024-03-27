Допрыгалась: Аллу Пугачёву признают иноагентом

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом по запросу Минюста РФ.
Это произошло после её высказываний о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".
После теракта в "Крокусе" артистку захейтили в соцсетях за отсутствие соболезнований, и её муж, Максим Галкин, продолжил свои гастроли по Израилю, не приостанавливая их.
Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.