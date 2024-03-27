Допрыгалась: Аллу Пугачёву признают иноагентом

Глава ФПБК Виталий Бородин: началась процедура признания Аллы Пугачёвой иноагентом

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом по запросу Минюста РФ.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Это произошло после её высказываний о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".

После теракта в "Крокусе" артистку захейтили в соцсетях за отсутствие соболезнований, и её муж, Максим Галкин, продолжил свои гастроли по Израилю, не приостанавливая их.