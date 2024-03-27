Младшая дочь Валерия Меладзе намекнула на то, что певец стал дедушкой

Младшая дочь Валерия Меладзе опубликовала фото из роддома

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Младшая из дочерей певца Валерия Меладзе Арина поделилась фотографией из родильного дома.

Фото: Инстаграм Валерия Меладзе

Наследница Меладзе опубликовала в социальных сетях фото с интересной геолокацией: роддом. На стимке видны четыре пары ног, стоящих рядом друг с другом.

24-летняя дочь певца Софико от первого брака ранее делилась фотогафией с большим животом.

Вероятно, молодой женщине пришло время родить. Тайну нахождения сестры в роддоме выдала Арина, которая активнее всех из трёх сестёр ведёт соцсети.