Младшая дочь Валерия Меладзе намекнула на то, что певец стал дедушкой

Младшая из дочерей певца Валерия Меладзе Арина поделилась фотографией из родильного дома.
Наследница Меладзе опубликовала в социальных сетях фото с интересной геолокацией: роддом. На стимке видны четыре пары ног, стоящих рядом друг с другом.
24-летняя дочь певца Софико от первого брака ранее делилась фотогафией с большим животом.
Вероятно, молодой женщине пришло время родить. Тайну нахождения сестры в роддоме выдала Арина, которая активнее всех из трёх сестёр ведёт соцсети.
Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.