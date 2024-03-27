Младшая дочь Валерия Меладзе намекнула на то, что певец стал дедушкой

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Младшая дочь Валерия Меладзе опубликовала фото из роддома

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Шоу-бизнес

Младшая из дочерей певца Валерия Меладзе Арина поделилась фотографией из родильного дома. 

Младшая дочь Валерия Меладзе опубликовала фото из роддома
Фото: Инстаграм Валерия Меладзе

Наследница Меладзе опубликовала в социальных сетях фото с интересной геолокацией: роддом. На стимке видны четыре пары ног, стоящих рядом друг с другом. 

24-летняя дочь певца Софико от первого брака ранее делилась фотогафией с большим животом.

Вероятно, молодой женщине пришло время родить. Тайну нахождения сестры в роддоме выдала Арина, которая активнее всех из трёх сестёр ведёт соцсети.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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