Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оливковое масло в уходе за кожей: плюсы и минусы, которые стоит знать
Знакомим с простыми правилами успешного выращивания хойи
Депутат Свищев: наши ребята должны участвовать во всех соревнованиях ОИ-2024 без ограничений
FMS: замедление АМОС может привести к непредсказуемым изменениям климата
Подлива "Деревенская": отлично подойдёт к пасте, картофелю, курице, тефтелям
NHS: боль в спине у женщин может быть симптомом рака
Привычки Вьетнамцев, которые удивляют туристов
Тренер Екатерина Кравченко рассказала, что ходьба по лестнице полезна при похудении
Основные этапы выращивания крепкой рассады огурцов
Рэпер P Diddy подозревается в насилии и торговле людьми

Подозрения в насилии и торговле людьми: обыски в особняках P Diddy, его сыновья арестованы на время следствия

0:41
Шоу-бизнес

Рэпера P Diddy подозревают в преступлениях, связанных с насилием и торговлей людьми, что привело к обыскам его роскошных особняков в Лос-Анджелесе и Майами. В ходе операции, проведенной со спецназом и вертолетами, дома были обысканы, хотя сам артист в момент обысков находился вне дома.

Подозрения в насилии и торговле людьми: обыски в особняках P Diddy, его сыновья арестованы на время следствия
Фото: flickr by Amparo Torres O. is licensed under CC BY 2.0

Его сыновья, Джастин и Кинг, оказались на месте и были арестованы во время следственных действий. Все это вызвало ужас среди соседей рэпера. Местонахождение самого P Diddy остается неизвестным, но сообщается, что его частный самолет был обнаружен на Антигуа.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить, кто находился на борту этого самолета.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты

Жители Санкт-Петербурга и гости северной столицы показали ажиотажный спрос на концерт группы "Пикник", который состоится 27 марта.

На предстоящий концерт группы "Пикник" раскупили все билеты
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у директора Минэкономразвития и других членов ОПГ
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
9 преимуществ подтягиваний. Бросьте вызов силе тяжести и нарастите силу и мускулатуру
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Рассказываем о том, как сохранить здоровье вишни весной с помощью обрезки
Последние материалы
Подлива "Деревенская": отлично подойдёт к пасте, картофелю, курице, тефтелям
NHS: боль в спине у женщин может быть симптомом рака
Привычки Вьетнамцев, которые удивляют туристов
Подозрения в насилии и торговле людьми: обыски в особняках P Diddy, его сыновья арестованы на время следствия
Тренер Екатерина Кравченко рассказала, что ходьба по лестнице полезна при похудении
Основные этапы выращивания крепкой рассады огурцов
Ускорение роста волос с помощью кофеина: миф или реальность?
Кинологи назвали породы собак, которые лучше всего поддаются дрессировке
Новый Mini Cooper S без ручной коробки передач, но с мощным двигателем
Россиянам рассказали, как правильно заменять счетчики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников