Рэпер P Diddy подозревается в насилии и торговле людьми

Рэпера P Diddy подозревают в преступлениях, связанных с насилием и торговлей людьми, что привело к обыскам его роскошных особняков в Лос-Анджелесе и Майами. В ходе операции, проведенной со спецназом и вертолетами, дома были обысканы, хотя сам артист в момент обысков находился вне дома.
Его сыновья, Джастин и Кинг, оказались на месте и были арестованы во время следственных действий. Все это вызвало ужас среди соседей рэпера. Местонахождение самого P Diddy остается неизвестным, но сообщается, что его частный самолет был обнаружен на Антигуа.
Полиция начала расследование, чтобы выяснить, кто находился на борту этого самолета.
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