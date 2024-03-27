Рэпер P Diddy подозревается в насилии и торговле людьми

Подозрения в насилии и торговле людьми: обыски в особняках P Diddy, его сыновья арестованы на время следствия

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпера P Diddy подозревают в преступлениях, связанных с насилием и торговлей людьми, что привело к обыскам его роскошных особняков в Лос-Анджелесе и Майами. В ходе операции, проведенной со спецназом и вертолетами, дома были обысканы, хотя сам артист в момент обысков находился вне дома.

Фото: flickr by Amparo Torres O. is licensed under CC BY 2.0

Его сыновья, Джастин и Кинг, оказались на месте и были арестованы во время следственных действий. Все это вызвало ужас среди соседей рэпера. Местонахождение самого P Diddy остается неизвестным, но сообщается, что его частный самолет был обнаружен на Антигуа.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить, кто находился на борту этого самолета.