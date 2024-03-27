Певица Манижа о памятных словах бабушки: как уроки детства помогают понять трагедию в "Крокус Сити Холле"

Манижа рассказала о страшных последствиях теракта в "Крокусе" для таджиков

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Певица Манижа поделилась воспоминаниями о своей бабушке и уроках, которые она получила в детстве в Душанбе, особенно в свете трагических событий в "Крокус Сити Холле".

Фото: Wikipedia by DedaSasha is licensed under CC BY-SA 4.0

Она описала философию "тарелки судьбы", которую ей передала бабушка, и подчеркнула важность принятия судьбы.

Манижа также выразила обеспокоенность за уроженцев Таджикистана, подвергающихся гонениям после теракта.

"Всё-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми. Спасибо всем тем, кто еще оставляет надежду", — расплакалась звезда.