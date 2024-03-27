Певица Манижа поделилась воспоминаниями о своей бабушке и уроках, которые она получила в детстве в Душанбе, особенно в свете трагических событий в "Крокус Сити Холле".
Она описала философию "тарелки судьбы", которую ей передала бабушка, и подчеркнула важность принятия судьбы.
Манижа также выразила обеспокоенность за уроженцев Таджикистана, подвергающихся гонениям после теракта.
"Всё-таки, несмотря на весь ужас и мрак, мы обязаны оставаться людьми. Спасибо всем тем, кто еще оставляет надежду", — расплакалась звезда.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.