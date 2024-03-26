Дэвид Бекхэм сделал жене необычный подарок после травмы

Суперподарок от Дэвида Бекхэма: как он облегчил жизнь сломанной Виктории

0:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм, сломав ногу на тренировке, не смогла пропустить Неделю Высокой моды в Париже и передвигалась по мероприятию на костылях.

Фото: flickr by U.S. Department of State is licensed under public domain

Её супруг, Дэвид Бекхэм, чтобы облегчить ей жизнь, подарил ей специальный скутер с корзиной у руля, в которой можно перевозить необходимые вещи.

Виктория выразила восторг от подарка, назвав его лучшим, который ей когда-либо делал муж.