Виктория Бекхэм, сломав ногу на тренировке, не смогла пропустить Неделю Высокой моды в Париже и передвигалась по мероприятию на костылях.
Её супруг, Дэвид Бекхэм, чтобы облегчить ей жизнь, подарил ей специальный скутер с корзиной у руля, в которой можно перевозить необходимые вещи.
Виктория выразила восторг от подарка, назвав его лучшим, который ей когда-либо делал муж.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.