Дэвид Бекхэм сделал жене необычный подарок после травмы

Виктория Бекхэм, сломав ногу на тренировке, не смогла пропустить Неделю Высокой моды в Париже и передвигалась по мероприятию на костылях.

Фото: flickr by U.S. Department of State is licensed under public domain