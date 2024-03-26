Полностью открестился от России: Семён Слепаков* ликвидирует свой бизнес в России и продает недвижимость

Семён Слепаков* закрывает последний бизнес в России

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семён Слепаков* принял решение о ликвидации своего индивидуального предпринимательства в России, через которое осуществлял различные коммерческие сделки, включая рекламные контракты.

Фото: Гала-концерт музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН — 2017" by Александр Подгорчук.

Это стало последним шагом после продажи его роскошных апартаментов в Москве, которые находились в жилом комплексе Park Residence. Слепаков* получил за недвижимость 295 миллионов рублей. Налоговая должна принять решение о ликвидации его бизнеса 1 апреля.

* — признан иностранным агентом.