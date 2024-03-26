Полностью открестился от России: Семён Слепаков* ликвидирует свой бизнес в России и продает недвижимость

Семён Слепаков* принял решение о ликвидации своего индивидуального предпринимательства в России, через которое осуществлял различные коммерческие сделки, включая рекламные контракты.
Это стало последним шагом после продажи его роскошных апартаментов в Москве, которые находились в жилом комплексе Park Residence. Слепаков* получил за недвижимость 295 миллионов рублей. Налоговая должна принять решение о ликвидации его бизнеса 1 апреля.
* — признан иностранным агентом.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.