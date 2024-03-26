Галкин* продолжает шутить на фоне трагедии в Крокусе

Галкин в Израиле: юмор на фоне трагедии и пренебрежение соболезнованиям

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* продолжает свои выступления в Израиле, не упоминая при этом трагические события в мире. На последнем концерте он шутил на тему ног Киркорова и дыма на потолке, игнорируя теракт на родине.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее он также высмеивал Пугачёву за отсутствие соболезнований в связи с трагедией в "Крокусе". На концерте в Реховоте Галкин* затронул современные тренды и пародировал различных публичных личностей, в том числе и Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

Своим поведением Галкин* вызвал волну негодования в интернете, где многие высказали своё недовольство его пренебрежением к трагедии и соболезнованиям.

* — признан иностранным агентом.