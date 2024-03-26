Певица Ольга Орлова показала дочку и рассказала о своей бесполезной покупке для ребёнка

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова рассказала, что няня её дочки раскритиковала её за покупку вредного приспособления для ребёнка.
Ольга Орлова активно делится фото и виде с годовалой дочкой Анечкой. Певица жалуется, что подписчики постоянно критикуют её за неправильное воспитание малыша.
На этот раз Ольги досталось от её няни, которая не одобрила покупку кроватки с функцией укачивания. Опытная няня объяснила Орловой, что если приучить ребёнка к укачиванию, он не сможет без этого засыпать. Артистка признала, что няня была права.
"Аня привыкла засыпать самостоятельно. Она минуток пять возится и уходит в сон", — поделилась Ольга в социальных сетях.
Ольга Орлова стала мамой 6 февраля 2023 года. Она родила дочку от своего супруга по имени Валерий.
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