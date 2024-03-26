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Певица Ольга Орлова показала дочку и рассказала о своей бесполезной покупке для ребёнка

Певицу Ольгу Орлова отчитала няня её годовалой дочки Анечки

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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова рассказала, что няня её дочки раскритиковала её за покупку вредного приспособления для ребёнка.

Певицу Ольгу Орлова отчитала няня её годовалой дочки Анечки
Фото: Телеграм-канал Ольги Орловой

Ольга Орлова активно делится фото и виде с годовалой дочкой Анечкой. Певица жалуется, что подписчики постоянно критикуют её за неправильное воспитание малыша.

На этот раз Ольги досталось от её няни, которая не одобрила покупку кроватки с функцией укачивания. Опытная няня объяснила Орловой, что если приучить ребёнка к укачиванию, он не сможет без этого засыпать. Артистка признала, что няня была права.

"Аня привыкла засыпать самостоятельно. Она минуток пять возится и уходит в сон", — поделилась Ольга в социальных сетях.

Ольга Орлова стала мамой 6 февраля 2023 года. Она родила дочку от своего супруга по имени Валерий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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