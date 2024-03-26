Церемония премии Жара Music Awards переносится из-за теракта в "Крокусе"

Организаторы премии Жара Music Awards рассказали о переносе мероприятия, которое должно было состояться в Крокус Сити Холле 4 апреля.
В официальный аккаунтах премии сообщается, что мероприятие перенесено в связи с трагическими событиями. Приобретённые билеты обязуются зрителям вернуть. Есть также вариант дождаться проведения перенесённого мероприятия.
"Приносим соболезнования пострадавшим в результате ужасной трагедии в Crocus City Hall, их родным и близким", — гласит сообщение оранизаторов музыкальной премии.
Ранее музыкант группы "Пикник" рассказал, что концерт музыкального коллектива состоится в Санкт-Петербурге 27 марта, несмотря на сгоревшие инструменты во время пожара в "Крокусе".
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.