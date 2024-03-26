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Церемония премии Жара Music Awards переносится из-за теракта в "Крокусе"

Запланированная к "Крокусе" церемония премии Жара Music Awards переносится

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Шоу-бизнес

Организаторы премии Жара Music Awards рассказали о переносе мероприятия, которое должно было состояться в Крокус Сити Холле 4 апреля.

Запланированная к "Крокусе" церемония премии Жара Music Awards переносится
Фото: Инстаграм премии Жара

В официальный аккаунтах премии сообщается, что мероприятие перенесено в связи с трагическими событиями. Приобретённые билеты обязуются зрителям вернуть. Есть также вариант дождаться проведения перенесённого мероприятия.

"Приносим соболезнования пострадавшим в результате ужасной трагедии в Crocus City Hall, их родным и близким", — гласит сообщение оранизаторов музыкальной премии.

Ранее музыкант группы "Пикник" рассказал, что концерт музыкального коллектива состоится в Санкт-Петербурге 27 марта, несмотря на сгоревшие инструменты во время пожара в "Крокусе".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.

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