По информации издания In Touch Weekly, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, планирует переехать к своему отцу.
Несмотря на отсутствие конфликтов с матерью, Шайло, которой скоро исполнится 18 лет, желает изменить обстановку и провести больше времени с отцом, которого она всегда очень любила.
Брэд Питт, по словам источника, был в восторге от этого решения, в то время как Анджелина, хоть и расстроена, решила не мешать дочери и доверить ее выбору.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.