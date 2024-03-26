Шайло Джоли Питт собралась вернуться к отцу

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта переезжает к отцу

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По информации издания In Touch Weekly, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, планирует переехать к своему отцу.

Фото: Wikipedia by DoD News Features is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на отсутствие конфликтов с матерью, Шайло, которой скоро исполнится 18 лет, желает изменить обстановку и провести больше времени с отцом, которого она всегда очень любила.

Брэд Питт, по словам источника, был в восторге от этого решения, в то время как Анджелина, хоть и расстроена, решила не мешать дочери и доверить ее выбору.