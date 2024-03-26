Три в одно: Гуф показал новую девушку, которая похожа на всех бывших

Рэпер Гуф опубликовал фото со своей новой пассией

0:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, продолжает делиться подробностями своей личной жизни в социальных сетях.

Фото: Wikipedia by Zeliotvankaizer is licensed under CC BY-SA 4.0

Недавно он опубликовал фотографию, на которой он с новой пассией, с которой он проводит время на яхте и в лифте.

Несмотря на то что лицо девушки не было показано ранее, поклонники заметили, что она похожа на всех предыдущих партнерш Гуфа.