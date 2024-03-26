Три в одно: Гуф показал новую девушку, которая похожа на всех бывших

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, продолжает делиться подробностями своей личной жизни в социальных сетях.
Недавно он опубликовал фотографию, на которой он с новой пассией, с которой он проводит время на яхте и в лифте.
Несмотря на то что лицо девушки не было показано ранее, поклонники заметили, что она похожа на всех предыдущих партнерш Гуфа.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.