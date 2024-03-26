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Три в одно: Гуф показал новую девушку, которая похожа на всех бывших

Рэпер Гуф опубликовал фото со своей новой пассией

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Шоу-бизнес

 Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, продолжает делиться подробностями своей личной жизни в социальных сетях.

Рэпер Гуф опубликовал фото со своей новой пассией
Фото: Wikipedia by Zeliotvankaizer is licensed under CC BY-SA 4.0

Недавно он опубликовал фотографию, на которой он с новой пассией, с которой он проводит время на яхте и в лифте.

Несмотря на то что лицо девушки не было показано ранее, поклонники заметили, что она похожа на всех предыдущих партнерш Гуфа.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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