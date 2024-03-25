Бьянка Цензори была замечена в шубе и в туфлях, несмотря на теплую погоду в Лос-Анджелесе

Бьянка Цензори снова удивила своим нарядом: от купальника до меховой шубы

После того, как Бьянка Цензори вызвала шум в своих ажурных белых колготках и купальнике, она вновь поразила своих фанатов, появившись в меховой шубе, несмотря на теплую погоду в Лос-Анджелесе.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Снимки сделаны папарацци, которые запечатлели Бьянку в компании ее мужа Канье Уэста и его дочери Норт от Ким Кардашьян, когда они направлялись в один из ресторанов.

Под меховой шубой были видны черные лосины, а образ был завершен острыми туфлями в тон. Канье, как обычно, был одет в черную мешковатую одежду.