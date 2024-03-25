В Сети появилось фото певца Шамана в школьные годы: "Маленький, а уже в кожаных штанах"

В Сети появилось фото юного певца Шамана: стильный второклассник

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Интернет-пользователи обсуждают фотографию маленького Ярослава Дронова (певца Шамана).

Фото: Телеграм-канал Старый папарацци

В Telegram-канале "Старый папарацци" появился снимок певца Шамана времён, когда артист был ещё ребёнком.

"Ярослав Дронов (певец Шаман) во втором классе, конец 1990-х", — гласит подпись к снимку.

Поклонники артиста оценили фотографию юного вокалиста.

"Маленький, а уже в кожаных штанах"; "Стильный второклассник"; "Маленький, а уже Шаман", — писали интернет-пользователи, впечатлённые внешним видом будущей звезды.

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