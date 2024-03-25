Выяснилось, почему Нюша решила вернуться к мужу после измены

Психолог Корендясева назвала причины, почему Нюша простила измену мужа

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Психолог Екатерина Корендясева в беседе с порталом "Страсти" выразила уверенность, что певица Нюша могла простить мужу измену из-за эмоциональной привязанности.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Она отметила, что пары, живущие много лет вместе, имеют общие цели, интересы и воспоминания, поэтому уйти из отношений не так просто.

"Женщины могут терпеть измены по ряду причин, включая страх одиночества, финансовую зависимость или надежду на изменения в будущем. Нюша могла дать шанс Игорю, считая, что они способны преодолеть проблемы и стать счастливее", — считает эксперт.

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