Выяснилось, почему Нюша решила вернуться к мужу после измены

Психолог Екатерина Корендясева в беседе с порталом "Страсти" выразила уверенность, что певица Нюша могла простить мужу измену из-за эмоциональной привязанности.
Она отметила, что пары, живущие много лет вместе, имеют общие цели, интересы и воспоминания, поэтому уйти из отношений не так просто.
"Женщины могут терпеть измены по ряду причин, включая страх одиночества, финансовую зависимость или надежду на изменения в будущем. Нюша могла дать шанс Игорю, считая, что они способны преодолеть проблемы и стать счастливее", — считает эксперт.
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