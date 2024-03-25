Наталья Бочкарева показала, как выглядит ее живот после пластики у скандального хирурга Хайдарова

Звезда ситкома "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева посетила клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова и показала подписчикам, как выглядит ее живот после операции. По ее словам, она довольна результатом.
Знаменитость подчеркнула, что ее живот выглядит плоским, как она и мечтала.
"Девочки, результат просто огонь", — написала она.
Бочкарева сделала пластическую операцию и скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова в 2023 году за 2 млн рублей. Она хотела сделать операцию сразу же после родов, но врач уговорил ее дать себе время восстановиться.
В шоу "Ты не поверишь!" Бочкарева рассказала, что ей провели брахиопластику, сделали подтяжку кожи рук и удалили лишний жир из области живота, чтобы вкачать в ягодицы.
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