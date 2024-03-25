"Фейк?": Блогеры Чекалиниы не явились в суд по делу о разводе

Супруги Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем не появились на заседании суда по делу о разводе. Об этом пишут "Известия".

Фото: youtube.com by канал Инна Тлиашинова is licensed under public domain

Сообщается, что и адвокаты звезд соцсетей не появились на судебном разбирательстве.

В конце февраля блогерша дала понять публике, что на фоне уголовного дела переживает непростой период в отношениях с супругом. Позднее стало известно, что многодетная мать подала иск в суд о расторжении брака.

В день рождения младшего сына Льва Артем Чекалин преподнес супруге часы за три миллиона рублей с гравировкой: "Спасибо за детей. Артем".

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