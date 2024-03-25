Звезда фильма "Груз 200" Агния Кузнецова похвасталась стройно фигурой

Актриса Агния Кузнецова, звезда фильма "Груз 200", в своем блоге выложила фотографию в спортивных легендах и топе, похваставшись фигурой.
Она отметила, что состоялась ее 78-я тренировка. Благодаря физическим нагрузкам ей удается поддерживать форму.
Актриса за время беременности набрала девять килограммов и смогла быстро восстановиться благодаря сбалансированному питанию и спорту. При этом ей нравится придерживаться системы интервального голодания.
В 2015 году она вышла замуж за танцовщика Максима Петрова, от которого родила сына — мальчика назвали Андроном.
Ранее Наталья Рудова заявила, что будет блокировать "националистов" в соцсетях.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.