Звезда фильма "Груз 200" Агния Кузнецова похвасталась стройно фигурой

Актриса Агния Кузнецова похвасталась фигурой после тренировки

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агния Кузнецова, звезда фильма "Груз 200", в своем блоге выложила фотографию в спортивных легендах и топе, похваставшись фигурой.

Фото: youtube.com by канал Перекрестный допрос is licensed under public domain

Она отметила, что состоялась ее 78-я тренировка. Благодаря физическим нагрузкам ей удается поддерживать форму.

Актриса за время беременности набрала девять килограммов и смогла быстро восстановиться благодаря сбалансированному питанию и спорту. При этом ей нравится придерживаться системы интервального голодания.

В 2015 году она вышла замуж за танцовщика Максима Петрова, от которого родила сына — мальчика назвали Андроном.

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