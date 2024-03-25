Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пригожин рассказал об усиленной охране незадолго до теракта в "Крокусе"
Светлану Бондарчук вдохновляет годовалый сын Петр
В африканских странах открываются Русские дома
Что сделать сразу после мойки машины, чтобы поверхность кузова заблестела: автомобильная хитрость
Минтранс собирается создать единого "командира по безопасности" Крымского моста
Ученые выяснили, как улучшить состояние сердца после 40 лет
Психолог Корендясева назвала причины, почему Нюша простила измену мужа
Григорий Лепс заявил, что его не беспокоит стремление девушек к деньгам
Актриса Эвелина Бледанс покинула Москву и отправилась на родину в Крым
Актриса Наталья Рудова устроила борьбу с националистами в своих соцсетях и призвала к терпимости

Актриса Наталья Рудова предупредила о блокировке "националистов" в соцсетях

0:42
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Рудова в своём Telegram-канале заявила, что будет блокировать "националистов", которые позволяют себе оскорбления по национальному признаку.

Актриса Наталья Рудова предупредила о блокировке "националистов" в соцсетях
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Она запрещает на своих страницах делить людей по национальности, вероисповеданию и цвету кожи.

"Скажите спасибо что я вас, счастливые мамочки Антошек и Сережек, а именно дамочек, кто разжигает ненависть, не выставляю в публичное поле!" — возмутилась Рудова.

Артистка указала, что человека определяют его поступки. Она призвала поклонников быть терпимее к окружающим и обнять близких.

Ранее Виктория Боня попросила поклонников за неё отнести цветы к мемориалу у "Крокуса".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу

Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.

Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова Всё досье на террористов, убивавших людей в "Крокус сити холл" Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Последние материалы
Актриса Эвелина Бледанс покинула Москву и отправилась на родину в Крым
Террорист Далерджон Мирзоев сбил ребенка на парковке возле "Крокуса"
Актриса Наталья Бочкарева показала результаты пластики за 2 млн рублей
Эксперт Александр Собянин: военная атака США в "Крокусе" привела к резкому усилению России
Трамп заявил, что требование суда выплатить штраф — это вмешательство в выборы
Супруги Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе
Психолог Наумова рассказала о фобиях, которые могут возникнуть на фоне теракта в "Крокусе"
Теперь все гонятся за фуллереном: он круче витамина С и быстро решает проблему акне и морщин
Как приготовить клубничное печенье
Можно ли заправляться в последний момент: важная информация для автовладельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников