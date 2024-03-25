Актриса Наталья Рудова устроила борьбу с националистами в своих соцсетях и призвала к терпимости

Актриса Наталья Рудова в своём Telegram-канале заявила, что будет блокировать "националистов", которые позволяют себе оскорбления по национальному признаку.
Она запрещает на своих страницах делить людей по национальности, вероисповеданию и цвету кожи.
"Скажите спасибо что я вас, счастливые мамочки Антошек и Сережек, а именно дамочек, кто разжигает ненависть, не выставляю в публичное поле!" — возмутилась Рудова.
Артистка указала, что человека определяют его поступки. Она призвала поклонников быть терпимее к окружающим и обнять близких.
Ранее Виктория Боня попросила поклонников за неё отнести цветы к мемориалу у "Крокуса".
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.