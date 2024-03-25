Какие фобии могут возникнуть у людей после теракта в Крокус Сити Холле, объяснила психолог

Психолог Наумова рассказала о фобиях, которые могут возникнуть на фоне теракта в "Крокусе"

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Психолог Наталья Наумова объяснила, как бороться с фобиями, которые возникают у людей после террористического нападания на концертный зал Крокус Сити Холл.

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По мнению специалиста, людям, пережившим нападение на "Крокус", придётся столкнуться с фобиями, связанными с посещением мест массового скопления людей.

Психолог Васильева рассказала, чему учит детей уход за домашними животными.

Наумова ответила, что пережившим ужас теракта людям придётся заново учиться жить в социуме.

"Спуск в метро или посещение торговых центров, культурных мероприятий станет для людей с только сформировавшейся фобией настоящим испытанием. Именно по этой причине в обязательном порядке стоит обратиться к специалистам, чтобы они помогли выйти из кризисной ситуации", — цитирует слова психолог "Вечерняя Москва".

Наумова объяснила, что пострадавшим потребуются не только беседы со специалистом, но приём специальных препаратов.