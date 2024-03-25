Какие фобии могут возникнуть у людей после теракта в Крокус Сити Холле, объяснила психолог

Психолог Наталья Наумова объяснила, как бороться с фобиями, которые возникают у людей после террористического нападания на концертный зал Крокус Сити Холл.
По мнению специалиста, людям, пережившим нападение на "Крокус", придётся столкнуться с фобиями, связанными с посещением мест массового скопления людей.
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Наумова ответила, что пережившим ужас теракта людям придётся заново учиться жить в социуме.
"Спуск в метро или посещение торговых центров, культурных мероприятий станет для людей с только сформировавшейся фобией настоящим испытанием. Именно по этой причине в обязательном порядке стоит обратиться к специалистам, чтобы они помогли выйти из кризисной ситуации", — цитирует слова психолог "Вечерняя Москва".
Наумова объяснила, что пострадавшим потребуются не только беседы со специалистом, но приём специальных препаратов.
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