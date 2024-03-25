Певица Шакира пожаловалась на тяжёлую жизнь матери-одиночки: укладываю спать и теряю сознание

Разведённая певица Шакира объяснила, как непросто её даётся воспитание детей в одиночку.
Звезда латиноамериканского происхождения рассталась с мужем с Жераром Пике и почувствовала на себе всю тяжесть материнства.
47-летяя певица воспитывает двоих сыновей Милана и Сашу. Она рассказала, что приходит домой со съёмок под утро и не ложится спать, чтобы провести время с детьми.
Шакира пожаловалась на то, что у неё нет партнёра, который смог разделить с ней тяготы воспитания детей.
"Я укладываю их спать и теряю сознание. Знаете, я впервые пребываю в статусе "матери-одиночки". Это сложно. Теперь я отвечаю за двоих детей, этих двух малышей, которые так сильно от меня зависят", — рассказала знаменитость.
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