Певица Шакира пожаловалась на тяжёлую жизнь матери-одиночки: укладываю спать и теряю сознание

Певица Шакира рассказала, как тяжело быть матерью-одиночкой

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Разведённая певица Шакира объяснила, как непросто её даётся воспитание детей в одиночку.

Фото: Инстаграм Шакиры

Звезда латиноамериканского происхождения рассталась с мужем с Жераром Пике и почувствовала на себе всю тяжесть материнства.

47-летяя певица воспитывает двоих сыновей Милана и Сашу. Она рассказала, что приходит домой со съёмок под утро и не ложится спать, чтобы провести время с детьми.

Шакира пожаловалась на то, что у неё нет партнёра, который смог разделить с ней тяготы воспитания детей.

"Я укладываю их спать и теряю сознание. Знаете, я впервые пребываю в статусе "матери-одиночки". Это сложно. Теперь я отвечаю за двоих детей, этих двух малышей, которые так сильно от меня зависят", — рассказала знаменитость.