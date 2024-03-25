Садальский о награждении подростков, спасавших людей в "Крокусе": щедрость не знает границ

Станислав Садальский отрегировал на решение поощрить благодарственными письмами подростков, которые проявили мужество во время атаки террористов на Крокус Сити Холл.
Звезда фильма "Место встречи зменить нельзя" опубликовал фотографию благодарственного письма, которое вручают школьникам, спасавших людей в концертном зале на концерте группы "Пикник".
"Щедрость уполномоченной при президенте не знает границ. Школьников, спасших людей из Крокуса, детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила благодарственными письмами за самоотверженность, смелость и личное мужество", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее рэпер Моргенштерн* выплатил миллион рублей 15-летнему подростку, который помог зрителям выбраться из атакованного террористами "Крокуса".
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
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