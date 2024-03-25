Садальский о награждении подростков, спасавших людей в "Крокусе": щедрость не знает границ

Садальский высказался о награждении школьников за мужество в "Крокус Сити Холле"

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Станислав Садальский отрегировал на решение поощрить благодарственными письмами подростков, которые проявили мужество во время атаки террористов на Крокус Сити Холл.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Звезда фильма "Место встречи зменить нельзя" опубликовал фотографию благодарственного письма, которое вручают школьникам, спасавших людей в концертном зале на концерте группы "Пикник".

"Щедрость уполномоченной при президенте не знает границ. Школьников, спасших людей из Крокуса, детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила благодарственными письмами за самоотверженность, смелость и личное мужество", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее рэпер Моргенштерн* выплатил миллион рублей 15-летнему подростку, который помог зрителям выбраться из атакованного террористами "Крокуса".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом