"Замуж пока не собирается": 51-летняя Дарья Повереннова рассказала о живущей в Корее 31-летней дочери

Актриса Дарья Повереннова не требует от 31-летней дочери рожать внуков

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Дарья Повереннова призналась, что не требуется от взрослой дочери Полины устраивать личную жизнь и рожать детей. Она уверена, что наследница сама разберется в этом вопросе.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Дарья родила дочку в 20 лет, поэтому точно знает, что все свое время. Сейчас ее наследница занимается развитием карьеры в одной из рекламных компаний.

"Я не из тех мам, кто давит на дочерей, — когда, мол, уже внуки. Считаю, что Полина взрослый человек и уж сама как-нибудь разберется в этом вопросе", — делится Повереннова в беседе с "Леди.Mail.ru".

Сама актриса счастлива в браке с экономистом и государственным деятелем Андреем Шароновым, отношения с которым зарегистрировала три года назад.

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