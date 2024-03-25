Ксения Алферова раскрыла семейную тайну на фоне трагедии в "Крокусе"

Актриса Ксения Алферова рассказала о необходимости признаваться в любви родным

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Ксения Алферова в своем блоге раскрыла семейную традицию. Она решила рассказать об этом на фоне случившейся трагедии в "Крокус Сити Холле".

Фото: youtube.com by канал Ксения Алферова is licensed under public domain

По ее словам, она всегда в конце любого разговора с дочерью, мамой или бабушкой, говорит фразу: "Я люблю тебя".

"Хочу, чтобы это было последнее, что они от меня услышат… Слова любви. Этому меня, мою маму, научила и продолжает учить моя бабушка, любовью которой мы были всегда окружены и до сих пор окружены", — написала Алферова.

Актриса отметила, что бабушке, которая окружила их всех любовью, уже 102 года. Женщина прошла Великую Отечественную войну. В мирное время получила юридическое образование и родила двоих дочерей.

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