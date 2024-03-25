Стало известно, сколько стоит пригласить на корпоратив Кристину Орбакайте

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Кристина Орбакайте согласна выступать в России за доплату

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте продолжает карьеру певицы и выступает "на закрытых вечеринках для богатых", стоимость которых начинается от пяти миллионов рублей. Артистка готова дать концерт и в России, но организаторам придётся доплатить, сообщила концертный директор Ольга Оркина.

Фото: youtube.com by канал Кристина Орбакайте is licensed under public domain

В беседе с порталом "Страсти" Оркина отметила, что организаторы любят предлагать заказчику площадки в Турции.

В России же помимо доплаты требуются усиленная охрана и секретность выступления — то есть о концерте Орбакайте в России желательно не распространяться.

"Райдер звезды особо не отличается от других звёзд, которые выступают в России. Всё самое лучшее, богатое и красивое — для неё. Однако Кристине нужно приехать в Россию на выступление: логистика и обеспечение комфортного перелёта тоже ложится на плечи заказчика", — рассказывает концертный директор.

Помимо этого необходимо обеспечить комфортное передвижение певицы на автомобиле высшего класса, российские марки не подходят.

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