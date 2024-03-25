Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Светлаков признался, что попрощался с жизнью во время атаки террористов на "Крокус"
Песков не стал комментировать версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Кристина Орбакайте согласна выступать в России за доплату
Дмитрий Песков: Путин пока не будет посещать место трагедии в "Крокусе"
То, что доктор прописал: расслабляющие средства для ванны с морской солью, розой и малиной
Три звезды, которые не стыдятся "обнаженки" и работают без дублеров
В Киеве заявили о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны
Риелтор Иванов: снять квартиру стало сложнее из-за подорожания ипотеки
Yle: Финляндия обеспокоена ситуацией на границе с РФ
Пересильд устала от сравнений с матерью и нашла повод для гордости

Анна Пересильд гордится тем, что теперь ее называют по имени

0:48
Шоу-бизнес

Актриса Анна Пересильд, прославившаяся ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" в беседе с "Новым очагом" призналась, что раньше ее всегда называли "маленькая Юлия" из-за сходства со звездной матерью. Теперь ее воспринимают как самостоятельную личность.

Анна Пересильд гордится тем, что теперь ее называют по имени
Фото: youtube.com by канал вМесте is licensed under public domain

Юная артистка призналась, что испытывает восхищение знаменитыми родителями, но ей приятно, что ее стали называть по имени.

"Дело не в популярности и узнаваемости, я с мамой на ковровых дорожках с детства, а именно в признании меня, как самостоятельной личности", — делится Анна.

Она рассказала, что пока не стремится продолжать актерскую карьеру, так как хочет взять паузу и отдохнуть, в эмоциональном плане тоже.

Ранее Алиса Аршавина рассказала о причинах потери носа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Под сиренью отлично растут эти растения.

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Рядом с чесноком отлично растут свёкла, капуста и ещё ряд растений
Посадите это рядом с чесноком: сэкономите место на участке, а растения получат взаимовыгодную пользу
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Российские "Герани" обесточили Одессу, ВС РФ заняли центр Новомихайловки Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Пять пар обуви на весну, которые будут подходить как к джинсам, так и к платьям
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Чужбина не приняла: актёры, которые вернулись в Россию
Последние материалы
Песков не стал комментировать версию о причастности ИГИЛ* к теракту в "Крокусе"
Кристина Орбакайте согласна выступать в России за доплату
Дмитрий Песков: Путин пока не будет посещать место трагедии в "Крокусе"
Три звезды, которые не стыдятся "обнаженки" и работают без дублеров
В Киеве заявили о сильном взрыве в районе аэропорта Жуляны
Названы самые необычные породы собак
Риелтор Иванов: снять квартиру стало сложнее из-за подорожания ипотеки
Yle: Финляндия обеспокоена ситуацией на границе с РФ
Первая буровая установка достигла свода рудника "Пионер"
Путин проведёт совещание с силовиками и руководством Москвы и Подмосковья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников