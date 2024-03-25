Пересильд устала от сравнений с матерью и нашла повод для гордости

Анна Пересильд гордится тем, что теперь ее называют по имени

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Пересильд, прославившаяся ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" в беседе с "Новым очагом" призналась, что раньше ее всегда называли "маленькая Юлия" из-за сходства со звездной матерью. Теперь ее воспринимают как самостоятельную личность.

Фото: youtube.com by канал вМесте is licensed under public domain

Юная артистка призналась, что испытывает восхищение знаменитыми родителями, но ей приятно, что ее стали называть по имени.

"Дело не в популярности и узнаваемости, я с мамой на ковровых дорожках с детства, а именно в признании меня, как самостоятельной личности", — делится Анна.

Она рассказала, что пока не стремится продолжать актерскую карьеру, так как хочет взять паузу и отдохнуть, в эмоциональном плане тоже.

Ранее Алиса Аршавина рассказала о причинах потери носа.