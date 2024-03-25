Бывшая жена Аршавина рассказала, из-за чего на самом деле лишилась носа

Модель Алиса Аршавина, бывшая жена известного футболиста Андрея Аршавина призналась, что потеряла нос в результате перенесенного аутоиммунного заболевания. Однако на фоне воспалительного процесса решилась вызывать на дом косметолога и сделать новые инъекции, что только усугубило ситуацию.
По ее словам, разрушение носа происходило стремительно, но ни высокая температура, но воспалительный процесс не остановили ее в желании сделать косметологические процедуры.
В настоящее время после начавшегося выздоровления и пластической операции, Алиса признается, что жалеет о присутствии на телеэкранах в тот момент.
"Здесь я была неправа — не нужно было ходить, рассказывать о себе, показывать себя. Нужно было заниматься своим внутренним состоянием, взять себя в руки. Я не обращалась ни к психологам, ни к психотерапевтам. Меня бросало из крайности в крайность. Я давала ненужные интервью, говорила глупости", — признается она сейчас.
В заключение она отметила, что благодарна всем кармический урокам, которые ей пришлось пройти.
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