Певица Наталья Штурм раскритиковала охрану Крокус Сити Холла: "Надеяться можно только на себя"

Певица Наталья Штурм назвала охрану в Крокус Сити Холле "чисто символической"

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Певица Наталья Штурм рассказала, какое впечатление на неё произвело недавнее посещение Крокус Сити Холла.

Фото: ВК-аккаунт Натальи Штурм

Исполнительница хита "Школьный роман" объяснила, что была на концерте в "Крокусе" две недели назад. Штурм отметила, что безопасность в концертном зале находится на низком уровне.

"Охрана при входе чисто символическая. Надеяться можно только на себя", — выразила своё мнение певица.

Ранее продюсер Димы Билана Яна Рудковская заявила, что считает меры для безопасности зрителей на концерте группы "Пикник" в Крокус Сити Холле недостаточными.