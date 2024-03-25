Певица Наталья Штурм раскритиковала охрану Крокус Сити Холла: "Надеяться можно только на себя"

Певица Наталья Штурм рассказала, какое впечатление на неё произвело недавнее посещение Крокус Сити Холла.
Исполнительница хита "Школьный роман" объяснила, что была на концерте в "Крокусе" две недели назад. Штурм отметила, что безопасность в концертном зале находится на низком уровне.
"Охрана при входе чисто символическая. Надеяться можно только на себя", — выразила своё мнение певица.
Ранее продюсер Димы Билана Яна Рудковская заявила, что считает меры для безопасности зрителей на концерте группы "Пикник" в Крокус Сити Холле недостаточными.
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