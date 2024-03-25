Лариса Лужина назвала себя плохой матерью

Лариса Лужина: "Я с ребенком не занималась, только зарабатывала"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лариса Лужина в откровенном интервью для журнала "7 дней". рассказала о своих чувствах по поводу материнства. После неудачной беременности от первого брака и развода, она посвятила себя карьере, не уделяя должного внимания единственному сыну Павлу. Лужина выразила сожаление по поводу своего отношения с ребенком, признавая, что не была хорошей матерью.

Фото: Wikipedia by Tess Mattew is licensed under CC BY-SA 4.0

Она также отметила, что в современных условиях сложно найти няню, что делает воспитание детей более сложным. Сын Лужиной, Павел, был отправлен в интернат после распада ее второго брака. Несмотря на неудачи в личной жизни и браках, Лариса Лужина признается, что счастлива, что ее сын принял ее и не держит обиды.