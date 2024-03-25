Свекровь в черном списке: история Алексы из "Фабрики звезд" и ее семейных раздоров

Семейный скандал: Алекса из "Фабрики звезд" втянута в конфликт с семьей мужа

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандал в семье музыкальной звезды Алексы из "Фабрики звезд" продолжается, когда ее мать-свекровь Лилия Соловьева сообщила о попытках восстановления отношений. По словам Лилии, семья столкнулась с серьезной проблемой, которую они стремятся решить мирным путем, несмотря на возникшие разногласия.

Фото: Wikipedia by Lauri Rantala is licensed under CC BY-SA 2.0

Вячеслав Дайчев, муж Алексы, поддерживает связи с матерью, но сама певица молчит по этому поводу. В то время как она пытается поддерживать видимость благополучия, ее свекровь активно пытается восстановить связь.

Однако Алекса несмотря на образ добродетельной семьянки, демонстрирует свою силу и независимость, подчеркивая важность семьи и защищая свою личную жизнь от посторонних.