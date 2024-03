Тайны прошлого и предсказания будущего: что раскрыли экстрасенсы о жизни Димы Билана?

На новом сезоне "Битвы экстрасенсов" участники рассказали о таинственной жизни и загадочных предсказаниях популярного певца Димы Билана.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0