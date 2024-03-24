Лариса Лужина о дне рождения: увидела бомжа, легла рядом

Лариса Лужина рассказала о праздновании своего дня рождения в Париже и Венеции

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лариса Лужина, известная российская актриса, решила отметить свой день рождения в Париже, где случайно столкнулась с местным бездомным. Вместо того, чтобы пройти мимо, она решила упасть рядом с ним и после этого чудом нашла свой путь в гостиницу.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Позднее в тот же день ей начали звонить и поздравлять с днем рождения, что придало этому дню особую значимость. Еще одно запоминающееся празднование прошло вместе с ее средним внуком в Венеции, где они прокатились на гондоле. В настоящее время Лужина активно участвует в театральных постановках и кинофестивалях, продолжая свою богатую творческую деятельность на публике.