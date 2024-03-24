Ида Галич призвала не винить всех таджиков после теракта в "Крокусе": у терроризма нет национальности

Ида Галич призвала не обвинять всех таджиков в терроризме

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич не одобрила травлю таджиков по национальному признаку после трагедии в Крокус Сити Холле.

Фото: ВК-аккаунт Иды Галич

Галич опубликовала новость о том, что доктор таджик спас жизнь пассажирки электрички в России.

Ида осудила волну негатива в сторону жителей Таджикистана, которая началась после того как стало известно, что напавшие на Крокус Сити Холл террористы являются представителями данной страны.

"У терроризма нет национальности", — написала Галич в Инстаграм*.

Она призвала к эмпатии и состраданию.

Ранее Галич возложила цветы к стихийному мемориалу у здания Крокус Сити Холла.

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