Ида Галич призвала не винить всех таджиков после теракта в "Крокусе": у терроризма нет национальности

Блогер Ида Галич не одобрила травлю таджиков по национальному признаку после трагедии в Крокус Сити Холле.
Галич опубликовала новость о том, что доктор таджик спас жизнь пассажирки электрички в России.
Ида осудила волну негатива в сторону жителей Таджикистана, которая началась после того как стало известно, что напавшие на Крокус Сити Холл террористы являются представителями данной страны.
"У терроризма нет национальности", — написала Галич в Инстаграм*.
Она призвала к эмпатии и состраданию.
Ранее Галич возложила цветы к стихийному мемориалу у здания Крокус Сити Холла.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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