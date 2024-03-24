"Своей родиной она считает Россию": родившаяся в США дочь Любови Успенской получила российский паспорт

Певица Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина получили российские паспорта, официально став гражданками страны. Об этом шансонье рассказала на церемонии вручения премии BraVo.
Успенская много лет мечтала получить российское гражданство. Помимо этого, она хотела, чтобы и ее дочь, родившаяся в Америке, получила документы в РФ.
"Несмотря на то, что Таня родилась в Америке, своей родиной она считает Россию", — сказала артистка.
Успенская рассказала, что уже успела отметить долгожданное событие. По ее словам, она на протяжении всей жизни испытывала серьезную привязанность к России.
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