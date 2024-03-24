"Своей родиной она считает Россию": родившаяся в США дочь Любови Успенской получила российский паспорт

Дочь Любови Успенской получила гражданство России, исполнив мечту матери

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина получили российские паспорта, официально став гражданками страны. Об этом шансонье рассказала на церемонии вручения премии BraVo.

Фото: youtube.com by канал Современное здоровье is licensed under public domain

Успенская много лет мечтала получить российское гражданство. Помимо этого, она хотела, чтобы и ее дочь, родившаяся в Америке, получила документы в РФ.

"Несмотря на то, что Таня родилась в Америке, своей родиной она считает Россию", — сказала артистка.

Успенская рассказала, что уже успела отметить долгожданное событие. По ее словам, она на протяжении всей жизни испытывала серьезную привязанность к России.

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