В Сети оценили новый трек Шамана, написанный в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Рудченко указал на человечность Шамана, записавшего песню в память о жертвах теракта

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS. RU отметил, что певец Ярослав Дронов (выступающий под псевдонимом Шаман) заслуживает глубокого уважения из-за песни, посвященной жертвам теракта в "Крокусе".

Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

Рудченко подчеркнул, что артист проявил человечность, а также в очередной раз доказал свое неравнодушие.

"Он жертвует средства на благотворительность, а выражает свою позицию в творчестве. На мой взгляд, этот поступок заслуживает глубокого уважения и показывает, что Шаман является артистом с большой буквы, — рассказал продюсер.

Павел отметил и то, что музыкант в отличие от уехавших коллег не использует популярность исключительно для заработка. Шаман своим творчеством трогает сердца миллионов людей, поражая их искренностью исполнения и содержания композиций.

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