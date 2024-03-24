Моргенштерн* выплатил 1 миллион рублей 15-летнему парню, который спасал людей в "Крокус Сити Холле"

Моргенштерн* перевёл 1 миллион рублей подростку, спасавшему людей в "Крокусе"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн* поощрил материально молодого человека, который помог выбраться из здания Крокус Сити Холла более 100 зрителям.

Фото: ВК-аккаунт Моргенштерна

Моргенштерн* опубликовал видео, на котором молодой человек благодарит рэпера за переведённые ему деньги. Артист выплатил 15-летнему парню по имени Ислам 1 миллион рублей в качестве награды за спасённые жизни.

"Я искренне благодарен. С этими деньгами у меня хоть как-то улучшится жизнь. Честно, спасибо, просто плакать хочу", — сказал Ислам в своём обращении.

Школьник по имени Ислам подрабатывал гардеробщиком в Крокус Сити Холле. Молодой человек не растерялся и помогал спасающимся людям выбраться из атакованного террористами здания.

Ранее Моргенштерн заявил, что готов помогать пострадавшим от теракта людям и заявил, что фонд его помощи составляет 40 миллионов рублей.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом